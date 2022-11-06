هنا شرم الشيخ .. إلى هنا تتوجه أنظار العالم اليوم، حيث تبدأ وقائع جلسات قمة المناخ 2022 والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجارى ويحضرها عدد كبير من قادة ورؤساء وزعماء العالم، جنباً إلى جنب، مع نشطاء في مجال المناخ، وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين.

وهذا لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والتي تهدف إلى الانتقال "من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ" لكل تعهدات المناخ السابقة، وفق الأمم المتحدة.

يشهد المؤتمر الأحد الجلسة الافتتاحية داخل مركز المؤتمرات الدولي، بشرم الشيخ، بينما تبدأ أعمال القمة الرسمية يوم الإثنين 7/11/2022 بإلقاء بيانات الحكومات المشاركة.

أهداف قمة المناخ

قال السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة، في تصريحات خاصة لزاوية عربي، إن من ضمن الأهداف الأساسية لقمة المناخ 2022 هي الاعتراف "بحالة الطوارئ" التي ستنتج عن الزيادة في درجات الحرارة العالمية.

هذا بجانب، "تحقيق التمويل المتعلق بالمناخ إذ تدفع الدول المتقدمة ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي سنوياً إلى الدول النامية، وهذا مبلغ ليس كافيا إذا كان يدفع من الأساس.. مواجهة تداعيات تغير المناخ تحتاج إلى تريليونات الدولارات ".

الوضع الأمني في شرم الشيخ ووضع المظاهرات إذا حدثت

"المدينة كلها مؤمنة 100%، كل شبر في المدينة مراقب بالكاميرات ورصدنا أعلى معايير الأمن،" بحسب اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء في تصريحات صحفية، من أمام القاعة الرئيسية لقمة المناخ السبت.

وأضاف: "شرم الشيخ بها أكثر من 1000 كاميرا.. لتحقيق أعلى معايير الأمن ومتابعة كل المدينة على مدار الساعة بالإضافة إلى توفر كاميرات داخل التاكسي تحمي الراكب والسائق من حدوث أي تجاوزات".

وكشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال نفس اللقاء، عن أن المدينة تضم منطقة مسموح فيها بالتظاهر، وتفقدها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بنفسه قبل القمة.

وقال فودة: "المنطقة المخصصة للتظاهر حاجة شيك ونظافة. تضم كافيتريات ومطاعم وأماكن لجلوس الناس، لكن تواجد الناس في منطقة التظاهر لابد أن يكون طبقًا لقواعد وضوابط الأمم المتحدة، فمن يرغب في التظاهر سنسمح له طالما في إطار السلمية والقواعد المسموح بيها ".

والمظاهرات بدون تصريح أمني ممنوعة في مصر لكن سيُسمح بها خلال قمة المناخ للناشطين في هذا المجال.

وتأتي القمة في وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار وظهور دعوات لتظاهرات، يأتي بعض منها من قبل المدافعين عن المناخ.

وكان قد تم احتجاز ناشط هندي في مجال البيئة الأسبوع الماضي بعد أن قرر خوض مسيرة احتجاجية من القاهرة وكان ينوي الذهاب لشرم الشيخ من خلال هذه المسيرة لكن تم إطلاق سراحه.

ومن المتوقع أن تستقبل قمة المناخ بشرم الشيخ عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بأزمة المناخ.

ومن بين قادة العالم الذين أكدوا حضورهم القمة؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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