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*تم التحديث بافتتاح البورصة وأبرز تحركات الأسهم

بدء الاكتتاب في صندوق ازيموت

يبدأ الثلاثاء، الاكتتاب في صندوق شركة ازيموت مصر "فرص الشريعة - az" المتوافق مع مؤشر البورصة المصرية شريعة 33، غير المدرج ببورصة مصر، بسعر جنيه واحد للوثيقة، وفق آخر تحديث لموقع الشركة.

ويعمل الصندوق في الأسهم المدرجة في المؤشر المطابقة لأحكام الشريعة - سواء المقيدة بالبورصة المصرية وأسهم الشركات المصرية المقيدة ببورصات خارجية - لكنه غير ملتزم بأوزان المؤشر.

ويضم مؤشر شريعة - الذي أُطلق يونيو الماضي - 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع بينها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية، سوديك، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية مصر.

الطرح العام لـ "اكت فاينانشال"

ينتهي الثلاثاء، الطرح العام لاكتتاب شركة اكت فاينانشال بالبورصة المصرية، الذي يعد الطرح العام الأولي الأول على المؤشر الرئيسي هذا العام، بعد طلب قوي على الطرح الخاص الذي انتهى الخميس الماضي.

وقد تم تغطية الطرح الخاص البالغ 300 مليون جنيه، بنحو 20.2 مرة، وتلقت الشركة طلبات بنحو 17.5 مليار جنيه (362.7 مليون دولار)، وفق ما قاله مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس لشركة اكت فاينانشال والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال، لزاوية عربي سابقا.

ويتم الاكتتاب على أسهم الشركة لزيادة رأس المال من خلال 360 مليون سهم، بسعر 2.9 جنيه للسهم، وقد خُصص للطرح العام نحو 60 مليون سهم، مقابل 300 مليون سهم للطرح الخاص.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية. وتستهدف جمع نحو مليار جنيه أو ما يعادل 20.7 مليون دولار من الطرح بالبورصة وإعادة استثمارها.

الدولار

خلال التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 49.40 و 49.60 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فيتراوح بين 48.37 و 48.51 جنيه، وفق آخر تحديثات لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

وخلال الساعات الأولي صباح الثلاثاء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3751 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3282 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام صباح الثلاثاء نحو 3750 جنيه للجرام في العرض، و3698.18 جنيه للجرام للطلب.

البورصة: افتتاح أخضر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي بتعاملات صباح الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.7% بالقرب من مستوى 29200 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة أكبر بلغت 1.08%.

أبرز تحركات الأسهم

تصدر كل من سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر – وسهم أوراسكوم كونستراكشون قيم التداول صباح الثلاثاء. وارتفع السهمان بنسبة 0.52% لكل منهما بحلول الساعة 11:45 صباحا.

وفي المرتبة الثالثة والرابعة من حيث قيم التداول جاء كلا من سهم طاقة عربية بارتفاع 2.53% وسهم القلعة للاستثمارات مرتفعا 3.16%، على التوالي. وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول، جاء سهم مصر الجديدة للإسكان مرتفعا بنحو 2.6%.



الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تضمنت ألا يقل رأس مال تلك الشركات المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

وحسب بيان من الهيئة الثلاثاء، يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفق ما تحدده الهيئة، بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

السندات

ظل العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 بدون تغيير ليسجل 7.380% الاثنين مقارنة بنفس العائد يوم الجمعة.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.409% الاثنين من 11.414% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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