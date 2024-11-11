تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

* تم التحديث بأسعار برنت والذهب العالمي والعقود الآجلة للجنيه، وحجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

تخصيص 95% من طرح المصرف المتحد للمؤسسات

قال مصدر لزاوية عربي، إن المصرف المتحد المصري - التابع للبنك المركزي المصري - يعتزم تخصيص 95% من الطرح العام الأولي المزمع في البورصة المصرية للمؤسسات، و5% المتبقية للأفراد.

كان المصرف قد أعلن نيته طرح 330 مليون سهم تمثل 30% من أسهمه للاكتتاب العام. وتأتي الخطوة بعد محاولات عدة لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي دون أن يتم التوصل لاتفاق.

"سيبدأ المصرف هذا الأسبوع حملة ترويجية للطرح تستهدف كافة الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الخليج الشقيقة وغيرها من الدول،" وفق المصدر.

وقال المصدر، إنه سيصدر خلال يوم أو يومين تفاصيل أكثر عن الطرح. ولم يُعلن بعد عن سعر السهم أو نشرة الاكتتاب، لكن المصرف قال في بيان سابق إنه سيتم الاكتتاب في أسهم طرح المؤسسات والأفراد بنفس السعر.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج في أغسطس

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس الماضي بأكثر من 62% إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيان للبنك المركزي الاثنين.



وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت التحويلات إلى نحو 18.1 مليار دولار مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قطر للطاقة

وقعت شركة قطر للطاقة الحكومية، اتفاقية للاستحواذ على حصة 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وفق بيان من قطر للطاقة الاثنين. ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون المشغّل بحصة 40%، وستمتلك شركة وودسايد الأسترالية 27%، وشركة ثروة للبترول الحكومية المصرية 10%.

مصر والسعودية

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، إلى 7.5 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين.

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

وحسب البيان، ارتفعت الصادرات المصرية إلى السعودية لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بينما بلغت الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار.

استحواذات

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من صفقات الاستحواذ تضمنت استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ - وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - على حصص في 3 شركات مصرية.

وستستحوذ القابضة، على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، و 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، و 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وفق بيان للجهاز لم يحدد قيمة الصفقات أو موعد تنفيذها.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.6% عند مستوى 31572 نقطة بحلول الساعة 11:50 ظهرا الاثنين بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.35%.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول الساعة 11:50 مرتفعا 0.91%، تلاه بالمرتبة الثانية سهم القلعة للاستثمارات مرتفعا بنحو 4.5%، وفي المرتبة الثالثة سهم فوري للمدفوعات بنسبة ارتفاع 1.33%.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات الاثنين الصباحية بين 49.18 و 49.31 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.20 و 50.44 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأيام الماضية، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات يوم الاثنين الصباحية، وبحلول 11:30 صباحا انخفض سعر الجرام نحو 20 جنيه مقارنة بأسعار مساء الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4275 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3740 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4281.74 جنيه للجرام للعرض و4255.85 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين، انخفضت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) إلى 57.85 جنيه للدولار، من 58.0479 جنيه بإغلاق الجمعة.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 12 ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة، إلى 73.17 دولار للبرميل مقابل 73.87 دولار للبرميل الجمعة.

وتراجعت أيضا أسعار الذهب عالميا إلى 2665.61 دولار للأوقية من إغلاق الجمعة البالغ 2684.77 دولار.

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