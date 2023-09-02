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توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، يوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ 94 عام في بريطانيا التي عاش فيها لعقود منذ السبعينات، لكنه لم يحصل على جنسيتها، حسبما نقلت وسائل إعلام.



رحيل الفايد تزامن مع الذكرى الـ 26 لرحيل نجله والأميرة ديانا اللذين توفيا نتيجة حادث سير نهاية أغسطس 1997 - وهي القضية التي حملها الفايد على عاتقه لسنوات في محاولة لإثبات تورط أحد أفراد العائلة المالكة في قتلهما.

وبعد رحيل الفايد، ماذا نعرف عنه؟

(وفقا لوسائل إعلام دولية)

كانت رحلة صعود الفايد الذي ولد في الإسكندرية وعمل كبائع مُلفتة، وعُين مستشار لرجل الأعمال وأحد أغنياء العالم سلطان بروناي، حتى أصبح هو نفسه أحد أغنياء العالم بثروة في مجال العقارات والشحن والبناء في الشرق الأوسط ثم أوروبا.

تزوج الفايد في الخمسينات، من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، شقيقة الملياردير وتاجر السلاح المعروف عدنان خاشقجي، وهو ما سهل له الحصول على العمل، والتعرف إلى دوائر مكنته من بناء ثروة وتأسيس شركة شحن في مصر.

انتقل فايد الذي أضاف لاسمه "ال" فيما بعد ليصبح الفايد- وفقا لبي بي سي عربية - إلى بريطانيا عام 1974، وبعدها بنحو 5 سنوات اشترى مع شقيقه فندق ريتز كارلتون في باريس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.



وفي عام 1985 تمكن من حسم مزايدة شرسة واقتناص متجر "هارودز" مقابل 615 مليون جنيه إسترليني.

وحسب رويترز، باع الفايد المتجر عام 2010 لصندوق الثروة السيادي القطري، وقدرت قيمة الصفقة بنحو 2.3 مليار دولار حسب سي إن إن.

كما أصبح مالك لنادي فولهام عام 1997 الذي صعد تحت ملكيته من الدرجة الثالثة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب بي بي سي عربية، قُدرت صفقة شراء الفايد لنادي فولهام بنحو 30 مليون إسترليني.



ثم في 2013 باع النادي إلى الملياردير الأمريكي من أصول باكستانية شاهد خان، في صفقة تراوحت قيمتها بين 150 و 200 مليون جنيه إسترليني حسب بي بي سي.

كما أسس مؤسسة الفايد الخيرية في عام 1987.



ورغم محاولات الفايد الحصول على جواز سفر بريطاني، رفضت الحكومة البريطانية طلبه للحصول على الجنسية عام 1995، وهو ما أطاح بمسؤولين في الحكومة قال الفايد إنهم تلقوا أموال ومزايا مقابل دعم مصالحه.

وقدرت فوربس، ثروة الفايد - في قائمة الأثرياء العرب لعام 2023 - بنحو 2 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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