تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر يونيو الماضي إلى 9.3% مقارنة بـ 9.6% سجلها في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة يوم الأربعاء.

ويعود هذا التراجع، الذي يأتي بعد انخفاض في مايو أيضا، إلى تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار بين شهري مايو ويونيو 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال يونيو على أساس سنوي بنسبة 15.2%، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4 % في يونيو بعد الارتفاع بنسبة 0.5% في مايو.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة- مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، لكنها توصلت الشهر الماضي لإطار عمل مع البنك الدولي سيتيح لها مخصصات تتراوح بين 400 إلى 500 دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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