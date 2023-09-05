ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر أغسطس الماضي إلى 9.3% مقارنة بـ 9.1% سجلها في يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة يوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال أغسطس على أساس سنوي بنسبة 15.3%، وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بـ 11.5% ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بـ 4.6 %.

ولا يزال اتفاق تونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لكنها تحصلت في يوليو الماضي على قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية لدعم ميزانيتها.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.6% في أغسطس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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