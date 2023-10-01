قالت وزارة النفط العراقية، في بيان يوم الأحد، إن إيرادات البلاد من صادرات النفط الخام خلال شهر سبتمبر الماضي تجاوزت 9 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد العراق على عائدات صادرات النفط، وساهم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للعراق لتتجاوز 90 مليار دولار بنهاية 2022.

وأضافت وزارة النفط، في بيانها الأحد، أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن حجم صادرات العراق من النفط الخام في سبتمبر تجاوز الـ 103 مليون برميل، بإيرادات بلغت 9.49 مليار دولار.

وذكرت أن متوسط سعر البرميل الواحد بلغ 92.05 دولار.

ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العراق بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعا بالطفرة في قطاع النفط، يتوقع البنك الدولي أن التنمية -المعتمدة بشكل أساسي على النفط- في البلد ستواجه معوقات ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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