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ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في فبراير الماضي إلى 8.8% مقابل 7.3% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10% مقارنة بـ 8% في يناير، مواصلا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطعام والشراب 20.1%، وفقا لبيان الجهاز المركزي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي، ارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير بنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب ب 5.3%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الخضروات بنسبة 19.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، الفاكهة بنسبة 5.5%، الحبوب والخبز بنسبة 2.2% والألبان والجبن والبيض والعصائر بنحو 2%، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، و الزيوت والدهون بنسبة 0.7%.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )
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