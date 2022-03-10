ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في فبراير الماضي إلى 8.8% مقابل 7.3% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10% مقارنة بـ 8% في يناير، مواصلا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.



وعلى أساس سنوي، ارتفع الطعام والشراب 20.1%، وفقا لبيان الجهاز المركزي.



ووفقا لبيانات الجهاز المركزي، ارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير بنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب ب 5.3%.



وعلى أساس شهري، ارتفعت الخضروات بنسبة 19.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، الفاكهة بنسبة 5.5%، الحبوب والخبز بنسبة 2.2% والألبان والجبن والبيض والعصائر بنحو 2%، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، و الزيوت والدهون بنسبة 0.7%.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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