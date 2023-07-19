وقّعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 87.1 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير منظومة الحبوب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

والشهر الماضي، وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية قرض لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، في أول تجسيد لإطار العمل الجديد الذي وقعه البنك الدولي مع البلد الشمال إفريقي المثقل بالديون والذي يعاني من أزمة سيولة.

ولا يزال اتفاق تونس مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

ومشروع تطوير منظومة الحبوب، يستهدف تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي، وتطوير البنية التحتية واللوجستية لتخزين الحبوب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، خلال توقيع الاتفاق، فإن القرض سيسدد على 24 سنة، وسيمكّن البلاد من زيادة القدرات التخزينية الاستراتيجية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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