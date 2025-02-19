تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الدولار والذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 12 ظهرا بنحو 15 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4170 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4766 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

كما ارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات الأربعاء. وبحلول الساعة 12 ظهرا تداول حول مستوى 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.24 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار شركات

- ارتفع صافي أرباح مساهمي البنك التجاري الدولي مصر المدرج بالبورصة المصرية خلال العام 2024 بنحو 86.5% على أساس سنوي، إلى 55.2 مليار جنيه مقابل 29.6 مليار جنيه في 2023، وفق بيانات مرسلة للبورصة الأربعاء.

جاء نمو الأرباح الصافية بدعم من زيادة صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي والذي ارتفع بأكثر من 71% على أساس سنوي، مسجلا نحو 91 مليار جنيه.

- قالت مجموعة طلعت مصطفى العقارية في بيان للبورصة الأربعاء، إن حجم المبيعات التعاقدية خلال العام الماضي ارتفع إلى 504 مليار جنيه مقارنة بـ 142.8 مليار جنيه في 2023، أي بنسبة نمو 253% على أساس سنوي.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا