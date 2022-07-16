ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 8.45% ليسجل 157.8 مليار دولار في الربع الأول من العام مقابل 145.5 مليار دولار في الربع السابق له، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، ولجأت لصندوق النقد من جديد للحصول على دعم مالي.

(إعداد: فريق التحرير)

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