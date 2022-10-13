تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ليرتفع إلى 8.2% ولكنه ارتفع ب0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الخميس.

كان التضخم السنوي في أمريكا بلغ 8.3% في أغسطس، و8.5% في يوليو.

وارتفع التضخم السنوي في أمريكا في سبتمبر، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة 19.8% وأسعار الغذاء بنسبة 11.2% وفقا للبيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا