من المتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمو بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم زيادة إنتاج النفط وتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفقا لتقديرات نشرها التقرير الشهري لبنك الإمارات المركزي الصادر الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى مستويات قياسية ويتداول فوق 100 دولار للبرميل بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: تقرير المركزي الإماراتي

ويتوقع المركزي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال العام الجاري وبنسبة 4.2% خلال العام المقبل.

ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 8% في 2022 و 5% في 2023 وان يزيد النتاج المحلي غير النفطي ب4.3% هذا العام و3.9 % في العام القادم.

المصدر: تقرير المركزي الإماراتي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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