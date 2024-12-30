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أسعار الدولار

تماسك الجنيه في الأيام الأخيرة من العام مقابل الدولار، وتداول الدولار الاثنين قرب 50.80 جنيه للشراء، وسعر البيع 50.90 جنيه، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد وصل منتصف الأسبوع الماضي لمستوى 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع - وهو أعلى مستوى له منذ أن تخطى الـ 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر- لكنه تراجع تحت 51 جنيه خلال نفس الأسبوع.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.22 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وفي سياق آخر، قرر البنك المركزي، مد إعفاء التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد من مصروفات وعمولات التحويل، بداية من يناير ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفق بيان الاثنين.

الذهب والبورصة

تراجع سعر الذهب في مصر بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بنحو 10 جنيه للجرام مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3720 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4251 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.9% عند مستوى 29.3 ألف نقطة.

أذون خزانة بالدولار

باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 840 مليون دولار، لمدة عام، تستحق في 30 ديسمبر 2025، بعائد 4.250%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويحل الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، موعد استحقاق إصدار بقيمة 850 مليون دولار تم إصداره قبل عام، بعائد 5.149%.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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