أبقى البنك المركزي التونسي، أسعار الفائدة دون تغيير عند 8% وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي، الجمعة.

يأتي هذا بعدما قرر الفيدرالي الأمريكي تهدئة سياسة التشديد النقدي وتثبيت الفائدة الأربعاء الماضي، فيما واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد ورفع الفائدة 0.25% يوم الخميس.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة- مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، لكنها توصلت لإطار عمل مع البنك الدولي سيوفر لها ما يصل إلى نصف مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

وقال المركزي التونسي، إن التوجهات الحالية للسياسة النقدية "تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة"، متوقعا استمرار انخفاضه في الشهور المقبلة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مايو 9.6% متراجعا من 10.1% في أبريل.

وحذر البنك المركزي التونسي، من قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بخفض التصنيف الائتماني للبلاد، وقال إنه "سيؤثر على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج".

وفي ظل أزمة التمويل التي تشهدها البلد، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف تونس لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-CCC" من " +CCC".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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