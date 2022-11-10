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تباطأ نمو معدل التضخم في أمريكا على أساس سنوي - للشهر الثالث على التوالي - ليرتفع ب 7.7% في أكتوبر من 8.2% في سبتمبر، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الخميس.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم ب 0.4% في أكتوبر، وهي نفس النسبة التي ارتفع بها في سبتمبر.

وجاء الارتفاع بنسبة أقل من توقعات المحللين لشهر أكتوبر، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل التضخم السنوي نسبة أقل من 8% منذ فبراير- الشهر الذي بدأت فيه الحرب الروسية الأوكرانية - وبعد أن وصل لزروته عند 9.1% في يونيو - وهي النسبة الأعلى في أكثر من 40 عام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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