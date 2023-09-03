تعتزم شركة إيني الإيطالية استثمار نحو 7.7 مليار دولار في مصر مع شركائها، خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما نقل بيان حكومي مصري عن الرئيس التنفيذي للشركة يوم الأحد.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من كبار مسئولي الشركة، حسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك. وحضر اللقاء وزير البترول طارق الملا.

وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتتوسع مصر في الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن، فيما يواجه الاقتصاد صعوبات لتوفير العملة الصعبة في البلد المعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وخلال اللقاء، استعرض ديسكالزي - حسب البيان - خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية للحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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