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ارتفعت صادرات السعودية خلال يونيو الماضي 75.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 147.7 مليار ريال سعودي (39.4 مليار دولار) مدعومة بنمو الصادرات النفطية التي ارتفعت 94.1%، وكذلك ارتفاع الصادرات غير النفطية 26.8%.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات 28.9% مقارنة بشهر يونيو 2021، لتصل إلى 59.9 مليار ريال.

وسجل فائض الميزان التجاري خلال يونيو الماضي 87.8 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال في يونيو 2021.

حققت السعودية فائض تجاري بلغ 258.9 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 91.8 مليار ريال في الربع نفسه من 2021، إذ ارتفعت صادراتها إلى 429.8 مليار ريال سعودي، بنمو 85.1% فيما زادت الواردات 21.7% لتصل إلى 171 مليار ريال .

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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