ستقدم الولايات المتحدة أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من 650 ألف شخص من الأكثر احتياجا في لبنان، وذلك عبر الوكالة الأميريكة للتنمية الدولية (USAID)، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في لبنان يوم الأربعاء.

وستُقدم المساعدات في صورة حصص غذائية للعائلات اللبنانية، تتضمن الأرز والعدس والحمص، وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد اللبناني، وفق البيان.

وجاء الإعلان عن المساعدات خلال زيارة سامانثا پاور مديرة الوكالة الأميريكة للتنمية الدولية إلى لبنان الأربعاء، وهي جزء من مساعدات من الوكالة بقيمة 2 مليار دولار كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنها في شهر سبتمبر الماضي للتصدي لتبعات أزمة الأمن الغذائي العالمية.

وتأثر لبنان مثله مثل العديد من الدول المستوردة للقمح والشعير وغيرهما من المحاصيل بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يستورد لبنان عادة، وفق البيان، ما يقارب 80 % من حاجاته من القمح من أوكرانيا. وإضافة إلى تداعيات الحرب، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة مستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأيضا، أعلنت سامانثا، خلال الزيارة، عن تمويل بقيمة 8.5 ملايين دولار لدعم 22 مشروع جديد لضخ المياه عبر الطاقة الشمسية في لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وستنفذ مشروعات ضخ المياه خلال العامين المقبلين، ويستفيد منها أكثر من نصف مليون مواطن لبناني ولاجئ عبر توفير المياه بشكل متواصل وخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود.

وسوف تستعين الوكالة في تصميم وتنفيذ المشروعات الجديدة بشركات محلية.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 800 ألف يورو من أجل شبكات المياه المحلية والصرف الصحي والنظافة في المناطق التي تتركز فيها حالات الكوليرا في لبنان.

ويأتي الإعلان عن الدعم الأوروبي في ظل زيادة حالات الكوليرا في لبنان منذ ظهور أول حالة في 6 أكتوبر الماضي، وكانت الأولى منذ عام 1993.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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