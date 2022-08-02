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ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 32.4% على أساس سنوي، لتبلغ 704 مليون دولار، مسجلة أعلى عائد شهري في تاريخها، وفق بيان لهيئة قناة السويس يوم الثلاثاء.

وحققت كل من ناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي المسال في يوليو أعلى إيراد شهري لهما في تاريخ القناة والذي بلغ إجماليه 205 مليون دولار، ليمثل إيرادهما سويا نحو 29% من إجمالي إيرادات القناة في شهر يوليو، بحسب البيان.

وسجلت القناة خلال يوليو أيضا أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفينة بزيادة 25.9% على أساس سنوي، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بلغت 125.1 مليون طن.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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