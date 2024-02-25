لا تزال تأثيرات صفقة مشروع رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع تحالف بقيادة شركة ADQ الإماراتية الحكومية تلقي بظلالها على الأسواق في مصر، وجاء ذلك التأثير كالآتي:

انخفض سعر بيع الدولار في السوق الموازية يوم الأحد بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة ليتراوح بين 50.58 و50.78 جنيه للدولار، مقابل نحو 52.7 جنيه للدولار في المتوسط مساء السبت، ونحو 59.8 مساء الجمعة.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر نحو 30.9 جنيه للدولار الواحد.

افتتحت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع، يوم الأحد، على تراجع جماعي لمؤشراتها، إذ انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 7.5% بحلول الساعة 10:14 صباحا بتوقيت القاهرة.

يأتي التراجع مع الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، والذي أدى لتراجع الأسهم التي سبق واستفادت من ارتفاع الدولار في السوق الموازية لأكثر من 60 جنيه خلال الفترة الماضية.

Mohamed Abd El Ghany

(إعداد:فريق التحرير zawya.arabic@lseg.com)

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