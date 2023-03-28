PHOTO
الإمارات تستهدف مضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات عبر 24 مبادرة
تهدف المبادرات إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030 وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات
٢٨ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©