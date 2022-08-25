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قالت وزارة التخطيط المصرية إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، مدفوعا بطفرة نمو في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الخميس.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام.

وكان معدل النمو في العام المالي 2020-2021 هو 3.3%.

وبحسب البيان، فقد بلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022 نحو 3.2%، وأشارت وزارة التخطيط إلى أن البيانات الواردة في البيان هي "مؤشرات مبدئية".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن العام المالي 2021-2022 شهد تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نمو بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.9%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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