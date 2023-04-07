ارتفعت إيرادات السياحة في تونس، بنهاية مارس 2023 لتتجاوز مليار دينار تونسي ( 329.6 مليون دولار) وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة.

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات السياحية (مداخيل السياحة المتراكمة) لتونس بنحو 64.5% على أساس سنوي مسجلة 1.004 مليار دينار، مقارنة مع 610.5 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.

لكن الاتفاق تعطل بسبب الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، فيما يرى الرئيس التونسي قيس سعيد تلك المطالب "املاءات خارجية" غير مقبولة.

وارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج (مداخيل الشغل المتراكمة) خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 11.8% لتصل إلى نحو 1.9 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار في الربع الأول من 2022، حسب بيانات البنك المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا