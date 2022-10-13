أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه مساعدة عاجلة لتونس بقيمة 60 مليون دولار لدعم أفراد العائلات محدودة الدخل الذين "يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة".

وقالت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس في بيان نقلته سفارتها بتونس، إن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وهو يجابه أزمة اقتصادية في الداخل، ويواجه أزمة أمن غذائي ناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا".

وقالت الخارجية إن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستسند هذه المنحة إلى منظمة اليونيسيف لتقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس".



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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