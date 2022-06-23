حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمو بنسبة 5.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من أنشطة النقل والمطاعم والفنادق، ليسجل 102 مليار درهم إماراتي (نحو 28 مليار دولار)، حسب بيان لولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يوم الخميس.

ووفقا لما نقله البيان عن مركز دبي للإحصاء، فقد ساهم قطاعا النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بنسبة 93% من النمو المتحقق، نتيجة لحركة الزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.

وزاد عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما ساهم في نمو أنشطة الإقامة والمطاعم بنسبة 47.1% في تلك الفترة على أساس سنوي.

ونما اقتصاد دبي بنسبة 6.2% خلال العام الماضي 2021، وفقا للبيان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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