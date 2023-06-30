تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو - التي تضم 20 دولة - في يونيو إلى 5.5% من 6.1% في مايو، حسب تقديرات أولية صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بـ11.7% مقابل 12.5% في مايو.

وفي 15 يونيو، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 22 عام. وأرجع المركزي الأوروبي رفع الفائدة حينها إلى توقعات بأن يظل معدل التضخم مرتفع لفترة طويلة جدا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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