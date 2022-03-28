وقعت وزارة النقل المصرية، يوم الاثنين، اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 776.9 مليون يورو (853.74 مليون دولار) لتصنيع وتوريد 55 قطار مكيف للخط الأول للمترو، وهو أول خط مترو أنشيء في القاهرة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، تبلغ مدة القرض 40 عام، منها 15 عام فترة سماح و25 عام فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%.

ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة 1.183 مليار جنيه (نحو 64.5 مليون دولار)، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3%.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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