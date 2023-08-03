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سجلت ميزانية السعودية عجز خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغ نحو 5.27 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بحسب تقرير الأداء المالي الصادر يوم الخميس عن وزارة المالية السعودية.

وجاء العجز نتيجة تحقيق المملكة إيرادات بـ 314.823 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 320.091 مليار ريال. ويمثل هذا انخفاض سنوي في الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، فيما ارتفعت المصروفات بـ 9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2023.

وبلغت عائدات النفط خلال الربع الثاني من العام 179.74 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

نتائج النصف الأول

أظهر تقرير الأداء المالي لوزارة المالية السعودية أن ميزانية المملكة سجلت خلال النصف الأول من عام 2023 عجز مالي بنحو 8.18 مليار ريال.

وحققت السعودية إيرادات خلال النصف الأول بـ 595.767 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 603.946 مليار ريال.

وسجلت المملكة عائدات نفطية بنحو 358.35 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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