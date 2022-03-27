ارتفع عجز موازنة مصر خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022 إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 368.1 مليار جنيه (19.9 مليار دولار)، نتيجة نمو المصروفات بوتيرة أسرع من الزيادة في الايرادات.

وارتفعت المصروفات حوالي 11.9% لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه (نحو 56.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنحو 9.2% لتسجل 683.4 مليار جنيه (36.9 مليار دولار).



لماذا ارتفعت المصروفات؟

قالت وزارة المالية، في البيان المالي الشهري، إن الانفاق على شراء السلع في الشهور الـ 8 الأولى من العام المالي ارتفع 32.8% ليصل إلى 55.5 مليار جنيه (3 مليارات دولار).

وزاد الإنفاق على الدعم بنحو 15% إلى 171.9 مليار جنيه (نحو 9.3 مليار دولار).



(إعداد: أماني رضوان)

(تحرير: مريم عبد الغني)

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