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*تم تحديث الأسعار

أسعار الدولار والذهب

تماسك سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، ليتداول الدولار تحت مستوى 51 جنيه.

وبحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة بلغ 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

كان سعر الدولار قد سجل في وقت سابق اليوم 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع.

وقد تخطى الدولار مستوى 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر، وواصل تداوله فوق هذا المستوى خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن تخطى مستوى الـ 51 جنيه يوم الاثنين.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.5 جنيه وسعر البيع نحو 52.3 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الثلاثاء، وتراجع سعر الجرام بنحو 15 جنيه للجرام مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وبحلول الساعة 12:30 ظهرا، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3745 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4280 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وبحلول 12:30 ظهرا، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% تحت مستوى 30 ألف نقطة.

بنك مصر

خفض بنك مصر العائد على شهادتي ادخار القمة وإيليت بالدولار لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا، بداية من الثلاثاء، وفق بيان للبنك.

وشهادة القمة، تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري.

أما شهادة ايليت فيتم صرف العائد بشكل ربع سنوي بالدولار. ويتم استرداد الشهادات بالدولار.

وحسب بيان منفصل، شارك بنك مصر مع تحالف بنوك ضم البنك الأهلي المصري و QNB مصر، في تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لشركة الزاهي جروب للمقاولات لتمويل مشروعات بنية تحتية ومرافق واستصلاح أراضي.

وقام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات في التحالف، و QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، وفق البيان.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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