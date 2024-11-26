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البنك العربي الافريقي الدولي يصدر سندات استدامة

أصدر البنك العربي الافريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار باستثمارات من 3 مؤسسات دولية، وفق بيان من البنك.

سيدعم الإصدار - وهو سند الاستدامة الأول في مصر - المشاريع الخضراء والمستدامة في مصر.

وقد اكتتبت مؤسسة التمويل الدولية في السند بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و100 مليون دولار من بنك الاستثمار البريطاني الدولي، مع تخصيص 75% من عائدات السند للتمويل الأخضر.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الثلاثاء، بين 49.55 و49.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 50.20 و 51.07 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بتعاملات الثلاثاء الصباحية، وانخفض سعر الجرام عيار 21 نحو بأكثر من 80 جنيه مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4160 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3640 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4360.76 جنيه للجرام للعرض و4312.96 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

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