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انتعاش القطاع الخاص في يناير

انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال يناير، مسجلا أفضل توسع له منذ أكثر من أربع سنوات أو في 50 شهر، بدعم ارتفاع الإنتاج والمبيعات وتراجع الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الثلاثاء - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - في مصر إلى 50.7 نقطة في يناير، من 48.1 نقطة في ديسمبر.

وبهذه القراءة سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020. وخلال هذه الفترة قد تخطى مستوى الـ 50 نقطة في أغسطس 2024.

مرت الشركات العاملة في مصر، بعام صعب في 2024، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والضغوط المرتبطة بالأسواق العالمية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. فيما يبدو أن العام الجديد 2025 يحمل معه نسائم انتعاش لكن بشكل حذر.

"كان النمو في بداية عام 2025 بمثابة خبر سار للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، والذي عانى في الآونة الأخيرة بسبب التضخم الجامح والآثار الأوسع لحالة عدم الاستقرار الإقليمي.. من المرجح أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة في الأسواق خلال شهر يناير،" وفق ديفد أوين باحث اقتصادي أول في التقرير.

تفاصيل

وخلال يناير، ارتفع إجمالي نشاط الأعمال والطلبات الجديدة بشكل متواضع، لكن معدل النمو كان الأسرع في أكثر من 4 سنوات.

"التحسن في الظروف الاقتصادية وانخفاض ضغوط التضخم قد أعطى العملاء ثقة أكبر في تقديم طلبات جديدة،" وفق التقرير.

ومن حيث التكلفة، فقد واجهت الشركات ضغوط بسبب قوة الدولار الذي قفز في البنوك الرسمية فوق 50 جنيه منذ ديسمبر، لكن قابل ذلك انخفاض في أسعار المواد ما ساهم في تراجع ضغوط التكلفة وتخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات والذي سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف.

ورفعت الشركات أسعار الإنتاج بمعدل طفيف، وكان معدل الزيادة في الأسعار الأضعف منذ أربع سنوات ونصف. فيما زادت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في زيادة المخزونات ولو بشكل طفيف.

وعلى الرغم من تحسن ظروف الأعمال في يناير، فإن حالة عدم اليقين بشأن طول فترة انتعاش السوق قد ألقت بثقلها على التوقعات والتوظيف، حسب التقرير.

أشار أوين إلى أن توقعات الـ 12 شهر المقبلة تظل ضعيفة "ما يشير إلى أن الشركات تزال غير متأكدة من استقرار اقتصادي على المدى الأطول".

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، بنحو 10 جنيه بحلول منتصف التعاملات مقارنة بالأسعار الصباحية.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3910 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4469 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

سجل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الثلاثاء نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.11 جنيه، و50.96 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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