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سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الأربعاء بين 48.70 و49.23 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويواصل سعر الدولار تحركاته مع اقتراب الشهر الرابع للتعويم، وبلغ سعره الرسمي بين 47.99 و48.14 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

عطلة 30 يونيو

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2024، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء.

وكانت البنوك قد أغلقت أبوابها خلال الأسبوع الماضي بالكامل، في عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

كما أعلنت البورصة المصرية يوم الأحد المقبل إجازة رسمية، على أن يستأنف العمل الاثنين الأول من يوليو.

بطاقات الائتمان

رفع بنك مصر، رفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية وخفض عمولة التحويل لـ 5%.

ووفق بيان للبنك، تم رفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه (6199.5 دولار) لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلا من 10%.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، رفع أيضا البنك الأهلي حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية 50%؜ لتصل إلى ما بين 37 ألف جنيه إلى ‏‏240 ألف جنيه (4958.8 دولار) عند السفر للخارج حسب نوع البطاقة الائتمانية، وعلى أن يتراوح المبلغ بين 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه عند الشراء من داخل مصر. وخفض البنك العمولة للنصف إلى 5%.

ووفق آخر تحديث لبيانات البنك التجاري الدولي CIB - أكبر بنك خاص في مصر - بتاريخ 24 يونيو، تم تعديل حدود الإنفاق الدولية لبطاقات CIB الائتمانية، ليصبح الحد الشهري للشراء خارج مصر من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه حسب القطاع، والحد الشهري للشراء الدولي من داخل مصر بين 75 ألف إلى 100 ألف جنيه.

البورصة تغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.87% لدى إغلاق الأربعاء، عند مستوى 27500.56 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.5% وصعد مؤشر شريعة 33 بنسبة 0.45%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى القابضة قيم التداولات منخفضا بـ 1.19% وتلاه سهم السويدي اليكتريك متراجعا بنحو 0.67%، أما في المرتبة الثالثة لقيم التداول جاء سهم فوري بارتفاع 2.5% ثم البنك التجاري الدولي بـ 1.6% صعود.

وتراجع سهم موبكو للأسمدة بنسبة 1.64% وكانت الشركة أعلنت صباح الأربعاء وقف مصانعها الثلاثة على خلفية توقف إمدادات الغاز الطبيعي، وهي خطوة مماثلة لما أعلنته أبو قير للأسمدة الثلاثاء. وارتفع سهم أبو قير بنحو 0.64% بإغلاق الأربعاء.

وأعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، في بيان الأربعاء، وقف مصانعها بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.885% الثلاثاء من 7.786% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.733% الثلاثاء من 11.560% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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