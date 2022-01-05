أعلن مجلس الوزراء الأردني، عبر تويتر اليوم الأربعاء تعيين عادل شركس محافظ للبنك المركزي خلفا لزياد فريز الذي يقارب ال80 عام.

وقد تولى فريز منصبه في 2012 وتم تعيين شركس نائب له منذ ذلك الوقت وحتى إعلان اليوم.

فماذا نعرف عن شركس؟

(بحسب السيرة الذاتية لشركس المنشورة على موقع البنك المركزي)

- 55 عام.

- حصل على بكالوريوس في الإحصاء التطبيقي من جامعة اليرموك بالأردن في 1988. ثم حصل على الماجستير في الاقتصاد والاحصاء من ذات الجامعة عام 1990 ثم الدكتوراة في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2002.

- بدأ عمله في البنك المركزي الأردني منذ نحو 30 عام في عدة وظائف بدأها من دائرة الأبحاث بالبنك خلال الفترة بين 1991-2008.

-يتمتع شركس بخبرة أكاديمية، فهو أستاذ ومحاضر في عدد من الجامعات الأمريكية مثل جامعة نيو أورليانز بأمريكا.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري و هي شركة حكومية تأسست في منتصف عام 1996 لتوفير التمويل الإسكاني للبنوك والمؤسسات المالية لتسهيل عملية القروض العقارية في المملكة و تم إنشاء الشركة بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك المركزي الأردني . وعمل أيضا نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع وهي مؤسسة حكومية أيضا تهدف إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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