منحت البحرين الرخصة الذهبية لـ 5 مشروعات، ضمن خططها لجذب استثمارات جديدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين، الخميس.

وتتضمن الرخصة الذهبية، مزايا وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، وتُمنح للشركات داخل البحرين وخارجها، ضمن خطة البحرين لجذب استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات أكثر من 1.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تساهم المشروعات الجديدة ومشاريع توسعة الأعمال في خلق 1400 فرصة عمل محلية خلال 3 سنوات.

وتُمنح الرخصة الذهبية للشركات التي يمكنها استحداث أكثر من 500 وظيفة محلية، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى لعملها في البحرين، حسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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