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عاد سعر الدولار في مصر للارتفاع مجددا بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية. وارتفع سعر العملة الصعبة الثلاثاء في السوقين الرسمية والموازية، فيما لا يزال سعر السوق الموازية أعلى قليلا من السعر في البنوك.

تداول الدولار في السوق الموازية الثلاثاء بين 47.5 و 49 جنيه قبل أن ينهي اليوم عند 48.2 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. هذا فيما بلغ سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية عند نحو 47.8 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

الحكومة تبدأ في سداد مستحقات متأخرة

أعلنت الحكومة المصرية البدء في سداد مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وفق بيان الثلاثاء.

وبحسب البيان، بدأت الحكومة في "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 % من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة".

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعي بجلسة منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بإغلاق الثلاثاء بنسبة 0.98% عند 29057.5 نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة أقل بلغت 0.4% ليغلق عند 6697.35 نقطة.

جاء تراجع المؤشر الرئيسي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر - والذي أغلق بنهاية تعاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.29%، وكان ثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى - العاملة في التطوير العقاري - قيم تداولات الثلاثاء، وأنهى على تراجع بنسبة 0.94%.

وكان سهم إيديتا للصناعات الغذائية الأكثر ارتفاعا ضمن المؤشر الرئيسي بنسبة صعود بلغت 4.65%، يليه سهم دلتا للسكر بنسبة 3.43%.

فيما كان سهم حديد عز الأكثر انخفاضا ضمن المؤشر الرئيسي بجلسة الثلاثاء بنسبة تراجع بلغت 4.53%، يليه سهم بالم هيلز بنسبة 4.12%، وسهم مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 3.99%.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات الثلاثاء مستحوذا على 23.67% من قيم التداولات، وشهد مؤشر القطاع ارتفاع بنسبة 0.48%.

واستحوذ القطاع العقاري على ثاني أعلى نسبة من قيم تداولات الثلاثاء بنسبة 21.32%، وانخفض مؤشر العقارات الثلاثاء بنسبة 1.98%.

وسجلت تعاملات المصريين الثلاثاء صافي شراء بقيمة 313.37 مليون جنيه بقيادة المؤسسات والأفراد. بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 178.86 مليون جنيه و134.52 مليون جنيه على التوالي، بقيادة المؤسسات والأفراد.

السندات

وارتفع العائد على السندات المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.087% الثلاثاء من 7.051% بإغلاق الاثنين. كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.951% الثلاثاء من 10.918% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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