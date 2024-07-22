تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الاثنين بين 49.10 و 49.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر الدولار الرسمي بين 48.32 و 48.46 جنيه، وفق آخر تحديثات لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) تعاملات الأحد مرتفعا 0.45% عند مستوى28783.24 نقطة. وقفز المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.74%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.380% الجمعة من 7.401% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.414% الجمعة من 11.314% الخميس.

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