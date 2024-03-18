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لا يزال الدولار يتداول في السوق الموازية عند سعر صرف أعلى من السوق الرسمي في تعاملات الاثنين.

وبحلول الساعة 12:10 ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 48.4 جنيه وهو أقل من مستويات 48.7 التي كان يتداول عندها صباح اليوم، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

هذا فيما تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال نفس التوقيت إلى ما بين 47 و47.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة الاثنين



بحلول الساعة 12:35 ظهرا بتوقيت القاهرة هبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 4.5% عند مستويات 29.6 ألف نقطة. وانخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 5%.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي ب 1.8% إلى 90 جنيه، مسجلا أعلى قيم تداول خلال جلسة اليوم، فيما جاء سهم طلعت مصطفى في المرتبة الثانية متراجعا بأكثر من 8% بحلول 12:35 ظهرا .

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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