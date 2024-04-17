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الدولار

ارتفع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مع عودة البنوك للعمل عقب إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3 عصرا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر بين 48.4 و48.7 جنيه منخفضا عن التعاملات الصباحية، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. وهو أعلى من مستويات الاثنين.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فجاء بين 48.5 و48.6 جنيه، مرتفعا من 48.4 جنيه مساء الاثنين، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) على انخفاض بنهاية تعاملات الثلاثاء بعد مكاسب حققها خلال افتتاحية اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.73% ليغلق عند 29400.84 نقطة. بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – 0.86% ليغلق عند 6754.02 الثلاثاء.

وتصدر سهم بلتون قيم التداول مرتفعا بأكثر من 1.4%، يليه سهم القلعة مرتفعا 0.61%.

كما جاء سهم طلعت مصطفى في المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول منخفضا 2.55%، يليه سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر – منخفضا 0.63%.

وكان سهم حديد عز الأعلى صعودا ضمن المؤشر الرئيسي مرتفعا 5.04%، يليه سهم النساجون الشرقيون بنسبة ارتفاع 4.89% وسهم القابضة الكويتية – بالجنيه – مرتفعا 3.72%.

بينما جاء سهم إي فاينانس كأعلى سهم انخفاضا ضمن المؤشر الرئيسي بنسبة 3.29%، يليه سهم أبو قير للأسمدة وسهم الاسكندرية للحاويات بنسبة انخفاض 2.58% للسهمين.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.636% الثلاثاء من 7.909% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.684% الثلاثاء من 11.410% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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