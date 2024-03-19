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تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بمصر لمستويات أقل من 48 جنيه، وفق متداولين في بداية تعاملات الثلاثاء، مع مرور نحو أسبوعين على تعويم الجنيه في البنوك، فيما يسعى البنك المركزي المصري لتدبير طلبات الدولار من البنوك.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، تداول سعر الدولار في السوق الموازية بمصر في المتوسط بين 47.7 و 47.93 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار نحو 47 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية جلسة منتصف الأسبوع

هبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 2% بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة ليصل إلى 28.5 ألف نقطة. وتراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 1.3% لمستويات 6.2 ألف نقطة.

ويرجع هبوط المؤشر الرئيسي بشكل أساسي لتراجع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 2.8% متصدرا قيم التداول بحلول الساعة 11:00 ليصل إلى مستوى 86 جنيه.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى ضمن أبرز الأسهم المتراجعة بنحو 4.6%.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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