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بحلول منتصف يوم الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.2 و 48.6 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

هذا فيما يتداول الدولار بالسوق الرسمية ما بين 47.7 و 47.8 جنيه، بعد أن كان يتداول مساء الاثنين عند 47.4 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بحلول الساعة 11:55 صباحا بتوقيت القاهرة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.34% عند مستويات 29.2 ألف نقطة.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداولات بحلول الساعة 11:55 صباحا منخفضا بأكثر من 1.5%.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بنحو 0.27%.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.28%.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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