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تداول الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الواحدة ظهر الخميس بين 46.10 و47.89 جنيه للدولار الواحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السوق الرسمية، فتداول الدولار فيها حول 46.7 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

تعافى المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بحلول منتصف تعاملات الخميس، وعوض خسائره الصباحية، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي.

وبحلول الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.09% إلى مستوى 28,901 نقطة، بعد أن كان متراجع بنسبة 0.97% في بداية التعاملات.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 2.05% عند مستوى 6,525 نقطة.

وارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي - صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي - بنحو 0.19% بحلول نفس التوقيت، بعد أن كان متراجع بنسبة 0.45% في وقت سابق. بينما تراجع سهم طلعت مصطفى بنحو 4%.

وارتفع سهم "إي إف جي" بنحو 3.7% بعد إعلان الشركة في بيان أنها تدرس عدة خيارات تتضمن الطرح لبعض الشركات التابعة لها وبينها فاليو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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