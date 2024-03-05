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يتداول الدولار في السوق الموازية بمصر فوق مستوى 45 جنيه للدولار يوم الثلاثاء، بحسب متعاملين بالسوق.

وبحلول الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي صباح الثلاثاء، تداول الدولار في المتوسط بالسوق السوداء بين 45.82 و45.87 جنيه للدولار الواحد، بدلا من نحو 44.83 جنيه للدولار في المتوسط مساء الاثنين.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه. ولكن سعره في السوق الموازية هبط بشكل كبير الأسبوع الماضي من مستوى 60 جنيه على أصداء الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة.

البورصة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية جلسة الثلاثاء والمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) يقفز لأعلى مستوى 31,000 نقطة.

ارتفع "إيجي إكس 30" بأكثر من 1.5% بحلول الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي في نفس التوقيت بأكثر من 1.3% متصدرا قيم التداول. كما تخطى سهم طلعت مصطفى مستوى الـ 90 جنيه خلال تعاملات الصباح وهو مستوى جديد للسهم خلال جلسة.

وكانت شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي أغلقت على ارتفاع بجلسة الاثنين بنسبة 9% لتغلق عند 1.45 دولار للشهادة وهو أعلى مستوى فيما يقارب العام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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