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القلعة



تعتزم شركة القلعة المصرية تسوية مديونية بحوالي 430 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري مع مجموعة من بنوك مصرية وخارجية، وفق ما قاله هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة في مقابلة مع زاوية عربي.

وتحدث الخازندار خلال المقابلة عن تفاصيل تسوية مديونيات الشركة، وخططها التوسعية وإمكانية طرح شركات تابعة في البورصة.

الدولار

تراجع سعر الدولار في مصر يوم الأحد في السوقين الرسمية والموازية، مع استمرار تحركاته اليومية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية يوم الأحد نحو 47.2 جنيه منخفضا بمقدار طفيف عن متوسط 47.3 جنيه الذي سجله يوم السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كما تراجع السعر الرسمي للدولار بشكل طفيف الأحد إلى ما بين 46.8 و46.9 جنيه من نطاق بين نحو 46.85 و46.95 جنيه سابقا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.187% يوم الجمعة من 7.179% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.905% الجمعة من 10.872% الخميس.

إغلاقات الأحد

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