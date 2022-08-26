قادت أسعار التعليم والغذاء معدل التضخم السنوي في الكويت للارتفاع 4.24% خلال يوليو الماضي، حسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الخميس.

وتعد هذه قراءة أقل من يونيو حيث سجل معدل التضخم السنوي 4.42%.

وارتفعت مجموعة التعليم 19.05% والأغذية والمشروبات بنسبة 7.75%.

وشهد التضخم في الكويت اتجاه صعودي منذ أواخر 2018 حتى وصل ذروته في أبريل الماضي عند 4.71% قبل أن يبدأ في تقليص قراءته.

وسجل التضخم الشهري 0.08% في يوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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