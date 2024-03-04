تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

يتداول الدولار في السوق الموازية بمصر صباح الاثنين عند مستويات بين 42 و43 جنيه للدولار، بحسب متعاملين بالسوق، مع ترقب السوق لتعويم رسمي قريب.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه. ولكن سعره في السوق الموازية هبط بشكل كبير الأسبوع الماضي على أصداء الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع لتحت الـ 45 جنيه للدولار في الأيام الماضية.

البورصة

افتتحت البورصة المصرية تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بأكثر من 1.6% بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت القاهرة فوق مستوى 29,500 نقطة بقيادة البنك التجاري الدولي.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 1.7% بحلول الساعة 10:20. كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري بأكثر من 3% في نفس التوقيت. وجاء سهم شركة مصر الجديدة للتطوير العقاري كأعلى قيمة تداول بافتتاحية الصباح مرتفعا بأكثر من 4%.

وكانت مصر الجديدة أعلنت الأحد عن تلقي عرض فني ومالي من شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية لتطوير 3 أراضي بمدينة نيو هليوبوليس – المملوكة لشركة مصر الجديدة – بإجمالي مساحة حوالي 580 فدان بنظام المشاركة.

وأضافت الشركة أنها بصدد دراسة العرض المقدم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا