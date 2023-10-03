انخفض فائض الميزان التجاري لقطر خلال أغسطس الماضي 41.1% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بضغط من تراجع الصادرات، ليسجل 21.4 مليار ريال ( نحو 5.9 مليار دولار)، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري الثلاثاء.



وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.



وتراجعت صادرات قطر التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 32.9% على أساس سنوي في أغسطس إلى نحو 31.4 مليار ريال.



وخلال أغسطس، تراجعت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات التي تشمل الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47.4%، بينما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 30.1%.



أما الواردات، فانخفضت خلال أغسطس بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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