ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 4.37% على أساس سنوي، وبنسبة 0.24% على أساس شهري.



وهذا هو أعلى معدل تضخم سنوي يسجل في شهر في الكويت منذ فبراير 2018.



وبحسب بيان للإدارة المركزية للإحصاء، يوم الخميس، فقد ارتفعت أسعار كل المجموعات السلعية والخدمات خلال شهر فبراير، فيما عدا مجموعة التبغ والسجائر التي شهدت استقرار.



وكان أبرز الارتفاعات الآتي: الأغذية والمشروبات بنسبة 7.3%، والملابس 5.54%، والنقل 4.85%، والترفيه 3.91%.



كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 18.95%.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)



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