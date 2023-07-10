ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو مقابل 32.7% في مايو الماضي، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الاثنين.

جاء ارتفاع معدل التضخم في يونيو مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو65.9% على أساس سنوي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه، فيما يترقب الإعلان عن صفقات هذا الأسبوع.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال يونيو بنسبة 2.1%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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